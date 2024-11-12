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Трамп назначил советника по национальной безопасности

12 ноября 2024 22:57
Аркадий Пастула - Редактор
Дональд Трамп назначил советником по нацбезопасности конгрессмена Майка Уолтца
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jay Paul
Аркадий Пастула - Редактор

Избранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил советника по вопросам национальной безопасности. Речь идет о конгрессмене Майке Уолтце.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social во вторник, 12 ноября.

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"Я имею честь объявить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен работать в моем кабинете моим советником по национальной безопасности", — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что Майк Уолтц является "первым зеленым беретом, избранным в Конгресс", и имеет опыт работы в Белом доме и Пентагоне. Уолтц служил в спецназе армии США в течение 27 лет, участвовал в многочисленных боевых действиях и был награжден четырьмя бронзовыми звездами, две из которых — за доблесть.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, The New York Times писало, что Трамп планирует назначить Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Также Трамп во время встречи в сентябре с Президентом Украины Владимиром Зеленским проявил интерес к двум пунктам "Плана победы".

политики Дональд Трамп Конгресс США президент

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