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Байден не встигне передати Україні решту обіцяної зброї, — WSJ

27 листопада 2024 23:52
Євгенія Брюховецька - редактор
США не встигнуть надати Україні решту допомоги — WSJ назвало причину
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Джо Байден може не встигнути надіслати обіцяну допомогу Україні до інавгурації новообраного лідера Білого дому Дональда Трампа. Пентагон зіштовхнувся з логістичними проблемами в доставці зброї ЗСУ.

Про це пише The Wall Street Journal у середу, 27 листопада.

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У матеріалі йдеться, що не зважаючи на досягнення Пентагоном ліміту зброї, яку він може відправляти Україні щомісяця, Білий дім обіцяв надіслати усю суму допомоги до завершення каденції Байдена. Однак зараз там почали відмовлятися від своїх заяв і наполягати на посилення мобілізації.

Водночас адміністрація чинного президента не встигає використати мільярди доларів, які законодавці виділили на озброєння України, до інавгурації Трампа. Тому американські посадовці залишили рішення стосовно використання решти коштів на нового очільника Білого дому.

Йдеться про понад 6,5 мільярдів доларів, так званих "повноважень на скорочення", які дають змогу Пентагону передавати Україні озброєння і техніку з власних запасів.

Нагадаємо, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

Крім того, у Білому домі заявили про наміри найближчим часом спонукати Україну до переговорів із Росією.

Джо Байден США Дональд Трамп військова допомога війна в Україні вибори у США 2024

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