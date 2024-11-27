США не успеют предоставить Украине остальную помощь — WSJ назвало причину

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден может не успеть направить обещанную помощь Украине к инаугурации новоизбранного лидера Белого дома Дональда Трампа. Пентагон столкнулся с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

Об этом пишет The Wall Street Journal в среду, 27 ноября.

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В материале говорится, что, несмотря на достижение Пентагоном лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно, Белый дом обещал прислать всю сумму помощи до завершения каденции Байдена. Однако сейчас там стали отказываться от своих заявлений и настаивать на усилении мобилизации.

В то же время, администрация действующего президента не успевает использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на вооружение Украины, к инаугурации Трампа. Поэтому американские чиновники оставили решение об использовании остальных средств на нового главу Белого дома.

Речь идет о более чем 6,5 миллиарда долларов, так называемых "полномочиях на сокращение", позволяющих Пентагону передавать Украине вооружение и технику из собственных запасов.

Напомним, США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там считают, что это изменит боевые силы украинской армии.

Кроме того, в Белом доме заявили о намерениях в ближайшее время побуждать Украину к переговорам с Россией.