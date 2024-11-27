Допомога Україні від США — Байден просить у Конгресу 24 млрд доларів

Байден просить у Конгресу 24 млрд доларів для України, — ЗМІ
Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом надати Україні додаткові 24 млрд доларів на довгострокову військову підтримку. Республіканці вже засудили повідомлення про запит.
Про це повідомляє Politico та New York Post.
Додаткова допомога Україні від США
Посилаючись на анонімних конгресменів, видання зазначило, що відповідний запит Конгрес отримав у понеділок, 25 листопада. В ньому Байден пропонує спрямувати новий транш надзвичайного фінансування Пентагону на постачання зброї та обладнання для України та поповнення запасів зброї, переданих Києву.
З усієї суми 16 млрд доларів мають піти на поповнення американських запасів. Решта 8 млрд доларів підуть на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських збройних сил.
Водночас деякі республіканці обурились таким проханням і вимагають відхилення запиту Байдена.
"Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безплатний подарунок для подальшого саботування мирних переговорів президента Трампа на виході. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", — написав у своєму X сенатор Майк Лі.
Нагадаємо, 17 листопада видання NYT повідомило, що Байден вперше дозволив Україні бити американською далекобійною зброєю, зокрема ракетами ATACMS, по території Росії.
Незадовго у Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні бити по Росії і заявили, що такі дії можуть змусити РФ піти на мирні переговори.
Крім того, Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США.
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