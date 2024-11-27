Допомога Україні від США — Байден просить у Конгресу 24 млрд доларів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом надати Україні додаткові 24 млрд доларів на довгострокову військову підтримку. Республіканці вже засудили повідомлення про запит.

Про це повідомляє Politico та New York Post.

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Посилаючись на анонімних конгресменів, видання зазначило, що відповідний запит Конгрес отримав у понеділок, 25 листопада. В ньому Байден пропонує спрямувати новий транш надзвичайного фінансування Пентагону на постачання зброї та обладнання для України та поповнення запасів зброї, переданих Києву.

З усієї суми 16 млрд доларів мають піти на поповнення американських запасів. Решта 8 млрд доларів підуть на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських збройних сил.

Водночас деякі республіканці обурились таким проханням і вимагають відхилення запиту Байдена.

"Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безплатний подарунок для подальшого саботування мирних переговорів президента Трампа на виході. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", — написав у своєму X сенатор Майк Лі.

Скриншот допису Майка Лі

Нагадаємо, 17 листопада видання NYT повідомило, що Байден вперше дозволив Україні бити американською далекобійною зброєю, зокрема ракетами ATACMS, по території Росії.

Незадовго у Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні бити по Росії і заявили, що такі дії можуть змусити РФ піти на мирні переговори.

Крім того, Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США.