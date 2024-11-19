Удари по території Росії — у Держдепі підтвердили офіційний дозвіл США

Помічник держсекретаря США Браян Ніколс. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно дозволив Україні завдавати ударів по території Росії, використовуючи далекобійну зброю. Такі дії можуть змусити РФ піти на мирні переговори.

Про це повідомив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс у коментарі для O Globo.

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Ніколс офіційно підтвердив інформацію про те, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійну зброю по території Росії.

"Ми повинні пам'ятати, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Конфлікт в Україні може закінчитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська з України і буде поважати українські кордони. Так було завжди", — зауважив помічник держсекретаря США.

Він наголосив на тому, що зброя, яку США дозволили використовувати Україні, дасть більше можливостей для самозахисту та вплине на РФ.

"Якщо пощастить, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території. Саме від них залежить, триватиме цей конфлікт чи ні", — наголосив Ніколс.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі передбачане ядерний удар по країні, яка загрожує РФ.

Прессекретар лідера Кремля Дмитро Пєсков негативно відреагував на дозвіл США Україні бити по території Росії. Він заявляв, що таке рішення провокуватиме подальше нагнітання напруженості навколо конфлікту.