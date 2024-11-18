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У Кремлі відреагували на дозвіл США бити по території РФ

18 листопада 2024 12:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У Кремлі назвали дозвіл США бити по території РФ "нагнітанням напруженості"
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для далекобійних ударів по об'єктах на території Росії. На це негативно відреагував прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Про це пишуть російські ЗМІ у понеділок, 18 листопада.

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Пєсков заявив, що дозвіл США бити по території Росії ракетами ATACMS є "нагнітанням напруженості". 

"Ви знаєте, поки є публікації в західних ЗМІ, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки, власне, вони про це й говорили, для того, щоб і далі підливати олію у вогонь і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту", — зазначив він.

Раніше видання NYT писало, що Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. 

Водночас президент Литви Гітанас Науседа назвав це рішення вирішальним моментом у боротьбі з агресором.

А син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший вважає, що такі дії можуть спровокувати Третю світову війну.

Крім того, на думку заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, ця інформація мала залишатися нерозголошеною, щоб не дати ворогу можливості підготуватися.

США Кремль ракети війна в Україні ATACMS далекобійна зброя

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