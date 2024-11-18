В Кремле назвали разрешение США бить по территории РФ "нагнетанием напряженности"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для дальнобойных ударов по объектам на территории России. На это негативно отреагировал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Об этом пишут российские СМИ в понедельник, 18 ноября.

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Песков заявил, что разрешение США бить по территории России ракетами ATACMS является "нагнетанием напряженности".

"Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что администрация в Вашингтоне, которая уже идет, намерена сделать шаги, собственно, они об этом и говорили, для того, чтобы и дальше подливать масло в огонь и дальше провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", — отметил он.

Ранее издание NYT писало, что Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России.

В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа назвал это решение решающим моментом в борьбе с агрессором.

А сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший считает, что подобные действия могут спровоцировать Третью мировую войну.

Кроме того, по мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, эта информация должна была оставаться неразглашенной, чтобы не дать врагу возможности подготовиться.