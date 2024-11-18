Син Трампа прокоментував дозвіл Україні бити вглиб Росії

Син Трампа різко відреагував на дозвіл Україні бити по РФ
Син обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп молодший відреагував на дозвіл Україні бити вглиб території Росії ракетами ATACMS. Він вважає, що такі дії можуть спровокувати Третю світову війну.
Про це Дональд Трамп молодший написав у соцмережі X.
Реакція сина Трампа на дозвіл Україні бити по РФ
Трамп молодший вважає, що військово-промисловий комплекс США хоче встигнути розв'язати Третю світову війну до того, як посаду президента обійме його батько.
"Будь життя прокляте!!! Імбецили!" — наголосив він.
На таке рішення президента США Джо Байдена відреагувала також член Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін. Вона звинуватила його в тому, що під час завершення своєї каденції він "небезпечно намагається спровокувати Третю світову війну".
"Ми хочемо вирішувати власні проблеми. Досить цього, це має припинитися", — додала вона.
Нагадаємо, Байден вперше надав Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.
Згодом на це відреагував бізнесмен Ілон Маск. Він погодився, що "ліберали люблять війну", яка "сприяє зростанню масштабів державного управління".
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