Син Трампа прокоментував дозвіл Україні бити вглиб Росії

Дональд Трамп молодший. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Син обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп молодший відреагував на дозвіл Україні бити вглиб території Росії ракетами ATACMS. Він вважає, що такі дії можуть спровокувати Третю світову війну.

Про це Дональд Трамп молодший написав у соцмережі X.

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Трамп молодший вважає, що військово-промисловий комплекс США хоче встигнути розв'язати Третю світову війну до того, як посаду президента обійме його батько.

"Будь життя прокляте!!! Імбецили!" — наголосив він.

Допис Трампа молодшого. Фото: скриншот

На таке рішення президента США Джо Байдена відреагувала також член Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін. Вона звинуватила його в тому, що під час завершення своєї каденції він "небезпечно намагається спровокувати Третю світову війну".

"Ми хочемо вирішувати власні проблеми. Досить цього, це має припинитися", — додала вона.

Допис Тейлор Грін. Фото: скриншот

Нагадаємо, Байден вперше надав Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Згодом на це відреагував бізнесмен Ілон Маск. Він погодився, що "ліберали люблять війну", яка "сприяє зростанню масштабів державного управління".