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Сын Трампа резко отреагировал на разрешение Украине бить по РФ

18 ноября 2024 08:17
Аркадий Пастула - Редактор
Сын Трампа прокомментировал разрешение Украине бить вглубь России
Дональд Трамп младший. Фото: REUTERS/Go Nakamura
Аркадий Пастула - Редактор

Сын выбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп младший отреагировал на разрешение Украине бить вглубь территории России ракетами ATACMS. Он считает, что такие действия могут спровоцировать Третью мировую войну.

Об этом Дональд Трамп младший написал в соцсети X.

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Трамп младший считает, что военно-промышленный комплекс США хочет успеть развязать Третью мировую войну до того, как пост президента займет его отец.

"Будь жизнь проклята!!! Имбецилы!" — подчеркнул он.

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Пост Трампа младшего. Фото: скриншот

На такое решение президента США Джо Байдена отреагировала также член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Она обвинила его в том, что во время завершения своей каденции он "опасно пытается спровоцировать Третью мировую войну". 

"Мы хотим решать собственные проблемы. Достаточно этого, это должно прекратиться", — добавила она.

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Пост Тейлор Грин. Фото: скриншот

Напомним, Байден впервые предоставил Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Впоследствии на это отреагировал бизнесмен Илон Маск. Он согласился, что "либералы любят войну", которая "способствует росту масштабов государственного управления".

Джо Байден США война Дональд Трамп Украина ракеты

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