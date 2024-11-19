Удары по территории России — в Госдепе подтвердили официальное разрешение США

Помощник госсекретаря США Брайан Николс. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально разрешил Украине наносить удары по территории России, используя дальнобойное оружие. Такие действия могут вынудить РФ пойти на мирные переговоры.

Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в комментарии для O Globo.

Читайте также:

США подтвердили разрешение Украине на удары по территории РФ

Николс официально подтвердил информацию о том, что Байден разрешил Украине применять дальнобойное оружие по территории России.

"Мы должны помнить, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может закончиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать украинские границы. Так было всегда", — отметил помощник госсекретаря США.

Он отметил, что оружие, которое США позволили использовать Украине, даст больше возможностей для самозащиты и повлияет на РФ.

"Если повезет, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет иметь успеха, и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории. Именно от них зависит, будет продолжаться этот конфликт или нет", — подчеркнул Николс.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. В документе предусмотрен ядерный удар по угрожающей РФ стране.

Пресс-секретарь лидера Кремля Дмитрий Песков негативно отреагировал на разрешение США Украине бить по территории России. Он заявлял, что такое решение провоцирует дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.