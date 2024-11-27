Помощь Украине от США — Байден просит у Конгресса 24 млрд долларов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом предоставить Украине дополнительные 24 млрд долларов на долгосрочную военную поддержку. Республиканцы уже осудили уведомление о запросе.

Об этом сообщает Politico и New York Post.

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Ссылаясь на анонимных конгрессменов, издание отметило, что соответствующий запрос Конгресс получил в понедельник, 25 ноября. В нем Байден предлагает направить новый транш чрезвычайного финансирования Пентагона на поставку оружия и оборудования для Украины и пополнение запасов оружия, переданных Киеву.

Из всей суммы 16 млрд долларов должны пойти на пополнение американских запасов. Остальные 8 млрд долларов пойдут на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских вооруженных сил.

В то же время некоторые республиканцы возмутились такой просьбой и требуют отклонения запроса Байдена.

"Джо Байден только что отдал 4,7 миллиарда долларов налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок для дальнейшего саботирования мирных переговоров президента Трампа на выходе. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", — написал в своем X сенатор Майк Ли.

Скриншот сообщения Майка Ли

Напомним, 17 ноября издание NYT сообщило, что Байден впервые разрешил Украине бить американским дальнобойным оружием, в том числе ракетами ATACMS, по территории России.

Незадолго в Госдепе США официально подтвердили разрешение Украине бить по России и заявили, что подобные действия могут вынудить РФ пойти на мирные переговоры.

Кроме того, Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это очередная часть неотложных действий по помощи Украине, о которой говорил президент США.