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Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

1 декабря 2024 07:49
Ольга Антоновская - редактор
Трамп провел несколько разговоров с Орбаном — речь шла об Украине
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: Associated Press
Ольга Антоновская - редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели несколько телефонных разговоров. Речь шла, в частности, и об Украине.

Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода в воскресенье, 1 декабря.

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В сообщении отмечается, что Дональда Трампа интересовало мнение Орбана по поводу прекращения войны в Украине. Издание отмечает, что Орбан поддерживает дружеские связи с российским диктатором Владимиром Путиным и критически относится к помощи Украине со стороны ЕС. Премьер-министр Венгрии также препятствует введению санкций против РФ.

"В июле, после поездки в Киев с таинственным предложением прекращения огня для президента Украины Владимира Зеленского, Орбан поехал в Москву на встречу с Путиным, которую раскритиковали некоторые лидеры ЕС. Затем он поехал в Китай и, наконец, в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Трампом, который тогда находился в предвыборной кампании", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Орбан готовится в декабре к новым поездкам с миротворческой миссией. Детали пока не известны. Однако предполагается, что она может включать в себя передачу посланий Трампа Зеленскому, Путину и президенту Китая Си Цзиньпину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин пытается сорвать усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну. Лидер Кремля хочет обострить ситуацию.

Команда Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ином. Речь идет об уменьшении рисков вооруженного конфликта.

США Дональд Трамп Венгрия Украина Виктор Орбан война в Украине

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