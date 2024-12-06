Война в Украине — Орбан сделал громкое заявление о решающей роли США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки играют решающую роль в войне в Украине. Ситуация должна измениться, когда новоизбранный президент США Дональд Трампа вступит в должность.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth.

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Орбан заявил, что Соединенные Штаты играют решающую роль в войне в Украине. По его словам, без участия США конфликт в Украине уже давно был бы завершен, и Украина не смогла бы сопротивляться без помощи Америки.

"Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы сопротивляться без участия Америки", — сказал премьер-министр Венгрии.

Также Орбан выразил большие надежды на возвращение Дональда Трампа в президентское кресло, считая, что ситуация изменится после того, как новоизбранный президент США вступит в должность.

Венгерский премьер также отметил, что Россия "укрепилась во времена украинского конфликта", в то время, как Украина, по его мнению, "ослабла"

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. В нее войдут 20 миллиардов долларов кредитов и новые санкции против России.

Ранее мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и Виктор Орбан провели несколько телефонных разговоров. Речь шла, в частности, и об Украине.