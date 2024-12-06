Венгрия могла незаконно шпионить за чиновниками ЕС

Венгрия могла следить за чиновниками ЕС — расследование
Спецслужбы Венгрии могли незаконно шпионить за чиновниками Европейского Союза. Вероятно, это происходило во время их визита в страну.
Об этом говорится в расследовании De Tijd и Direkt36.
Шпионаж за чиновниками ЕС в Венгрии
Известно, что работники Информационного офиса Венгрии (IH) осуществляли наблюдение за представителями Европейского офиса по борьбе с мошенничеством (OLAF).
Деятельность венгерских спецслужб происходила в период с 2015 по 2017 год, когда работники OLAF проводили расследование в отношении компаний, связанных с премьер-министром Виктором Орбаном.
В расследовании журналистов говорится, что венгерские спецслужбы могли использовать такие методы:
- обыски гостиничных номеров делегаций ЕС;
- взлом ноутбуков и загрузка конфиденциальной информации;
- прослушивание телефонных разговоров;
- физическая слежка за должностными лицами во время поездок на автомобилях.
Руководитель пресс-службы офиса премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси ответил на запрос относительно отношения правительства к расследованию.
"Мы не имеем дело с фейковыми новостями", — сказал он.
Однако, как отметило издание, ранее Венгрию уже обвиняли во взломах телефонов журналистов, активистов и оппозиционных деятелей. Также в 2021 году правительство признало покупку израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.
Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и Виктор Орбан провели несколько телефонных разговоров, во время которых обсуждали ситуацию в Украине.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко осудил разрешение США на удары ракетами дальнего радиуса по территории России.
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