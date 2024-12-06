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Венгрия могла следить за чиновниками ЕС — расследование

6 декабря 2024 15:13
Аркадий Пастула - Редактор
Венгрия могла незаконно шпионить за чиновниками ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Аркадий Пастула - Редактор

Спецслужбы Венгрии могли незаконно шпионить за чиновниками Европейского Союза. Вероятно, это происходило во время их визита в страну.

Об этом говорится в расследовании De Tijd и Direkt36.

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Известно, что работники Информационного офиса Венгрии (IH) осуществляли наблюдение за представителями Европейского офиса по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Деятельность венгерских спецслужб происходила в период с 2015 по 2017 год, когда работники OLAF проводили расследование в отношении компаний, связанных с премьер-министром Виктором Орбаном.

В расследовании журналистов говорится, что венгерские спецслужбы могли использовать такие методы:

  • обыски гостиничных номеров делегаций ЕС;
  • взлом ноутбуков и загрузка конфиденциальной информации;
  • прослушивание телефонных разговоров;
  • физическая слежка за должностными лицами во время поездок на автомобилях.

Руководитель пресс-службы офиса премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси ответил на запрос относительно отношения правительства к расследованию.

"Мы не имеем дело с фейковыми новостями", — сказал он.

Однако, как отметило издание, ранее Венгрию уже обвиняли во взломах телефонов журналистов, активистов и оппозиционных деятелей. Также в 2021 году правительство признало покупку израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и Виктор Орбан провели несколько телефонных разговоров, во время которых обсуждали ситуацию в Украине.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко осудил разрешение США на удары ракетами дальнего радиуса по территории России.

Европейский союз шпионаж Венгрия расследование политики Виктор Орбан

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