Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В Угорщині різко висловились про дозвіл бити вглиб Росії arrow

В Угорщині різко висловились про дозвіл бити вглиб Росії

18 листопада 2024 16:20
Ольга Антоновська - редактор
Дозвіл бити по території Росії — реакція Угорщини
Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото: сайт президента Угорщини
Ольга Антоновська - редактор

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко висловився про дозвіл США бити ракетами дальнього радіуса по території Росії. Це може призвести до того, що війна розшириться до глобального масштабу.

Про це Петер Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook у неділю, 17 листопада.

Читайте також:

Реакція Петера Сійярто на дозвіл бити вглиб Росії 

Міністр закордонних справ Угорщини розкритикував США за надання дозволу Україні бити далекобійними ракетами по Росії. Він припустив, що це тільки загострить ситуацію.

"Провоєнний мейнстрим зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів", — написав Сійярто.

Петер Сійярто відреагував на дозвіл бити вглиб РФ
Пост Петера Сійярто про дозвіл бити вглиб Росії. Фото: скриншот

Він також висловився і про Дональда Трампа. Міністр додав, що його перемога на виборах президента створить нову політичну реальність.

"Ця нова реальність базується на волі народу, які визначились на виборах. Вони вирішили підтримати промирні, патріотичні сили. Провоєнні політики, яких усунули від влади у Вашингтоні та Брюсселі, відмовляються зважати на волю народу", — зауважив Сійярто.

На його думку, це не тільки не демократично, але й вкрай небезпечно. Він вважає, що провоєнні політики не цураються навіть найгіршого, тобто розгортання війни в Україні до світового масштабу.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко відреагував на дозвіл від США використовувати ракети ATACMS для ударів вглиб Росії. Він вважає, що окупанти розуміли, що це відбудеться, тому розосереджували склади, логістику, боєкомплект.

У Німеччині прокоментували дозвіл бити ракетами вглиб Росії. Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що США ухвалили важливе рішення щодо військової підтримки України.

Угорщина політики війна в Україні війна далекобійна зброя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:33 Світло в Одесі — коли почнуть діяти точні графіки

16:31 Умєров заявив про плани відмовитися від "бусифікації"

16:20 В Угорщині різко висловились про дозвіл бити вглиб Росії

16:19 Енергетики відновили світло в кількох областях, триває ремонт

16:10 У Міненерго звернулися до українців — про що попросили

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

16:08 Власники старих iPhone не зможуть використовувати навушники

16:06 У Києві зловили ділків, які перепродавали квитки на потяги — фото

15:57 Побачили пекло — як одесити пережили російський удар

Новина з фото

15:49 Коштують майже 40 000 грн — які монети можна вигідно продати

15:46 Україна може отримати дрони Mini-Taurus — як це вплине на фронт

16:33 Світло в Одесі — коли почнуть діяти точні графіки

16:31 Умєров заявив про плани відмовитися від "бусифікації"

16:20 В Угорщині різко висловились про дозвіл бити вглиб Росії

16:19 Енергетики відновили світло в кількох областях, триває ремонт

16:10 У Міненерго звернулися до українців — про що попросили

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

16:08 Власники старих iPhone не зможуть використовувати навушники

16:06 У Києві зловили ділків, які перепродавали квитки на потяги — фото

15:57 Побачили пекло — як одесити пережили російський удар

Новина з фото

15:49 Коштують майже 40 000 грн — які монети можна вигідно продати

15:46 Україна може отримати дрони Mini-Taurus — як це вплине на фронт

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує