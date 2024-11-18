Дозвіл бити по території Росії — реакція Угорщини

Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото: сайт президента Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко висловився про дозвіл США бити ракетами дальнього радіуса по території Росії. Це може призвести до того, що війна розшириться до глобального масштабу.

Про це Петер Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook у неділю, 17 листопада.

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Реакція Петера Сійярто на дозвіл бити вглиб Росії

Міністр закордонних справ Угорщини розкритикував США за надання дозволу Україні бити далекобійними ракетами по Росії. Він припустив, що це тільки загострить ситуацію.

"Провоєнний мейнстрим зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів", — написав Сійярто.

Пост Петера Сійярто про дозвіл бити вглиб Росії. Фото: скриншот

Він також висловився і про Дональда Трампа. Міністр додав, що його перемога на виборах президента створить нову політичну реальність.

"Ця нова реальність базується на волі народу, які визначились на виборах. Вони вирішили підтримати промирні, патріотичні сили. Провоєнні політики, яких усунули від влади у Вашингтоні та Брюсселі, відмовляються зважати на волю народу", — зауважив Сійярто.

На його думку, це не тільки не демократично, але й вкрай небезпечно. Він вважає, що провоєнні політики не цураються навіть найгіршого, тобто розгортання війни в Україні до світового масштабу.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко відреагував на дозвіл від США використовувати ракети ATACMS для ударів вглиб Росії. Він вважає, що окупанти розуміли, що це відбудеться, тому розосереджували склади, логістику, боєкомплект.

У Німеччині прокоментували дозвіл бити ракетами вглиб Росії. Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що США ухвалили важливе рішення щодо військової підтримки України.