Разрешение бить по территории России — реакция Венгрии

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: сайт президента Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко высказался о разрешении США бить ракетами дальнего радиуса по территории России. Он считает, что это может привести к тому, что война будет расширяться до глобального масштаба.

Об этом Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

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Министр иностранных дел Венгрии подверг критике США за предоставление разрешения Украине бить дальнобойными ракетами по России. Он предположил, что это только обострит ситуацию.

"Провоенный мейнстрим совершил последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не уклоняются от худшего: расширение войны в Украине до глобальных масштабов", — написал Сийярто.

Пост Петера Сийярто о разрешении бить вглубь России. Фото: скриншот

Он также высказался и о Дональде Трампе. Министр добавил, что его победа на выборах президента создаст новую политическую реальность.

"Эта новая реальность базируется на воле народа, которые определились на выборах. Они решили поддержать промирные, патриотические силы. Провоенные политики, отстраненные от власти в Вашингтоне и Брюсселе, отказываются учитывать волю народа", — отметил Сийярто.

По его мнению, это не только не демократично, но крайне опасно. Он считает, что провоенные политики не отказываются даже от самого плохого, то есть развертывания войны в Украине до мирового масштаба.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отреагировал на разрешение от США использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Он считает, что оккупанты понимали, что это произойдет, поэтому рассредоточивали склады и логистику.

В Германии прокомментировали разрешение бить ракетами вглубь России. Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что США приняли важное решение для военной поддержки Украины.