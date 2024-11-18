Дозвіл на далекобійні удари по РФ — позиція Анналени Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що США ухвалили важливе рішення щодо військової підтримки України, дозволивши їй завдати далекобійні удари по Росії. Однак це не є зміною стратегії Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

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Позиція Німеччини щодо дозволу бити по Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати далекобійних ударів ракети ATACAMS по території Росії. Українські союзники схвально прийняли це рішення.

"Я хочу підкреслити, що це не переосмислення, а інтенсифікація того, що вже було досягнуто іншими партнерами, є настільки важливим у цей момент", — сказала Бербок.

Бербок прибула до Брюсселя на саміт міністрів закордонних справ країн ЄС. Там вона попередила прихильників Росії та Путіна і заявила, що Євросоюз готує нові санкції проти Ірану, а також вивчає питання постачання китайських безпілотників.

Що передувало

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Таке ж рішення ухвалили Велика Британія та Франція. Вони також дали "зелене світло" для ударів по території ворога ракетами SCALP/Storm Shadow.

Водночас аналітики ISW заявили, що цей дозвіл стосується об'єктів РФ та Північної Кореї лише у Курській області і це не змінить суттєво перебіг війни.