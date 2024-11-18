Разрешение на дальнобойные удары по РФ — позиция Анналены Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что США приняли важное решение о военной поддержке Украины, позволив ей нанести дальнобойные удары по России. Однако это не изменение стратегии Запада.

Об этом сообщает Reuters.

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Позиция Германии по разрешению бить по России

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить дальнобойные удары ракеты ATACAMS по территории России. Украинские союзники одобрительно приняли это решение.

"Я хочу подчеркнуть, что это не переосмысление, а интенсификация того, что уже было достигнуто другими партнерами, настолько важно в этот момент", — сказала Бербок.

Бербок прибыла в Брюссель на саммит министров иностранных дел стран ЕС. Там она предупредила сторонников России и Путина и заявила, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана, а также изучает поставки китайских беспилотников.

Что предшествовало

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Такое же решение было принято Великобританией и Францией. Они также дали "зеленый свет" для ударов по территории врага ракетами SCALP/Storm Shadow.

В то же время, аналитики ISW заявили, что это разрешение касается объектов РФ и Северной Кореи только в Курской области и это не изменит существенное течение войны.