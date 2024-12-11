В ОП отреагировали на предложение Орбана по поводу перемирия на Рождество

В ОП отреагировали на идею Орбана о перемирии на Рождество
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отреагировал на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана организовать "рождественское перемирие" между Украиной и государством-агрессором — Россией. Он подчеркнул, что венгерская сторона ничего не обсуждала с нашим государством.
Об этом Литвин сказал в комментарии Новини.LIVE в среду, 11 декабря.
ОП отреагировал на предложения Венгрии
Литвин подчеркнул, что, как всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала и консультаций не проводила. Это касается и контактов Венгрии с Москвой. Он также подчеркнул, что Украина ни на что Венгрию не уполномочила.
Советник ОП добавил, что Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных. Уже две недели продолжаются соответствующие контакты по большому обмену до конца года.
"Мы настроены на полноценный мир, и делаем все в координации с партнерами, чтобы этого добиться, вместе с Америкой, Европой, другими партнерами в мире", — добавил Литвин.
Также, по словам Литвина, Украина нуждается не в пустых разговорах, а в справедливом мире и надежных гарантиях безопасности.
Что предлагал Орбан
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и Российской Федерации совершить "рождественское перемирие" и масштабный обмен пленными
"В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и широкомасштабный обмен пленными", — говорится в заявлении.
По словам венгерского лидера, Президент Украины Владимир Зеленский отказался от этой идеи.
"Мы сделали то, что могли", — добавил Виктор Орбан.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор Орбана с Путиным. При этом он вспомнил, как завершил свое владычество Асад.
Напомним, как сообщают СМИ, спецслужбы Венгрии могли незаконно шпионить за чиновниками Европейского Союза. Вероятно, это происходило во время их визита в страну.
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