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Зеленський прокоментував розмову Орбана з Путіним, згадавши Асада

11 грудня 2024 17:45
Ольга Антоновська - редактор
Розмова Орбана з Путіним — Зеленського відреагував із сарказмом
Віктор Орбан та Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Мова йшла зокрема й про війну в Україні. На таке обговорення відреагував глава України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував розмову політиків у Telegram у середу, 11 грудня.

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Президент Зеленський подякував президенту Трампу й багатьом лідерам Європи, з якими співпрацює Україна для пошуку правильних рішень заради "справжнього миру". Натомість він розкритикував ідею Орбана обговорити з Путіним ситуацію в Україні без відома держави.

"Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності — треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України", — заявив Зеленський.

Реакція на розмову Орбана з Путіним
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Президент України також додав, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не обійшлося й без сарказму від президента України.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", — написав Зеленський.

Нагадаємо, як повідомляють ЗМІ, спецслужби Угорщини могли незаконно шпигувати за посадовцями Європейського Союзу. Ймовірно, це відбувалося під час їхнього візиту в країну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Сполучені Штати Америки відіграють вирішальну роль у війні в Україні. Він переконаний, що ситуація повинна змінитися, коли новообраний президент США Дональд Трампа вступить на посаду. 

Володимир Зеленський володимир путін політики Віктор Орбан війна в Україні

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