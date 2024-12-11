Разговор Орбана с Путиным — Зеленского отреагировал с сарказмом

Виктор Орбан и Владимир Зеленский.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла, в том числе, и о войне в Украине.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал разговор политиков в Telegram в среду, 11 декабря.

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Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа и многих лидеров Европы, с которыми сотрудничает Украина для поиска правильных решений ради "настоящего мира". Он раскритиковал идею Орбана обсудить с Путиным ситуацию в Украине без ведома государства.

"Не надо играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — заявил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского Фото: скриншот

Президент Украины также добавил, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не обошлось без сарказма от президента Украины.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", — написал Зеленский.

Напомним, как сообщают СМИ, спецслужбы Венгрии могли незаконно шпионить за должностными лицами Европейского Союза. Вероятно, это происходило во время их визита в страну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединенные Штаты Америки играют решающую роль в войне в Украине. Он убеждён, что ситуация должна измениться, когда новоизбранный президент США Дональд Трампа вступит в должность.