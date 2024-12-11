Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский высказался о разговоре Орбана и Путина, вспомнив Асада arrow

Зеленский высказался о разговоре Орбана и Путина, вспомнив Асада

11 декабря 2024 17:45
Ольга Антоновская - редактор
Разговор Орбана с Путиным — Зеленского отреагировал с сарказмом
Виктор Орбан и Владимир Зеленский.
Ольга Антоновская - редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла, в том числе, и о войне в Украине.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал разговор политиков в Telegram в среду, 11 декабря.

Читайте также:

Реакция Зеленского на разговор Орбана с Путиным

Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа и многих лидеров Европы, с которыми сотрудничает Украина для поиска правильных решений ради "настоящего мира". Он раскритиковал идею Орбана обсудить с Путиным ситуацию в Украине без ведома государства.

"Не надо играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — заявил Зеленский.

Реакция на разговор Орбана с Путиным
Пост Владимира Зеленского Фото: скриншот

Президент Украины также добавил, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не обошлось без сарказма от президента Украины.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", — написал Зеленский.

Напомним, как сообщают СМИ, спецслужбы Венгрии могли незаконно шпионить за должностными лицами Европейского Союза. Вероятно, это происходило во время их визита в страну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Соединенные Штаты Америки играют решающую роль в войне в Украине. Он убеждён, что ситуация должна измениться, когда новоизбранный президент США Дональд Трампа вступит в должность.

Владимир Зеленский владимир путин политики Виктор Орбан война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:08 Снег и гололедица — Укргидрометцентр предупредил о погоде завтра

18:02 Лимиты на переводы — как не попасть в группу высокого риска

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

17:47 Лубинец назвал потери гражданских от ударов РФ за ноябрь

17:47 Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:45 Зеленский высказался о разговоре Орбана и Путина, вспомнив Асада

17:36 Для одесситов Европа стала ближе — SkyUp будет летать из Кишинева

17:35 Отец-одиночка — выпустят ли за границу

17:33 Германия внесла 360 млн евро в поддержку энергетики Украины

17:14 Медицинское партнерство — Зеленская рассказала об успехах проекта

18:08 Снег и гололедица — Укргидрометцентр предупредил о погоде завтра

18:02 Лимиты на переводы — как не попасть в группу высокого риска

17:47 Лубинец назвал потери гражданских от ударов РФ за ноябрь

17:47 Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

17:45 Зеленский высказался о разговоре Орбана и Путина, вспомнив Асада

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:36 Для одесситов Европа стала ближе — SkyUp будет летать из Кишинева

17:35 Отец-одиночка — выпустят ли за границу

17:33 Германия внесла 360 млн евро в поддержку энергетики Украины

17:14 Медицинское партнерство — Зеленская рассказала об успехах проекта

17:14 Пессимизм или оптимизм — что дарит больше эмоциональной выгоды

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника