Рождественское перемирие в Украине — СМИ узнали, что об этом думает Путин

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достичь "рождественского перемирия" в Украине. Также он не отказывается от масштабного обмена военнопленными.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 12 декабря.

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Как отмечает издание, Орбан сделал предложение о "рождественском перемирии" и масштабном обмене пленными во время разговора с Путиным в среду. Больше деталей этого визита не обнародовали. По информации Reuters, Кремль поддерживает эти идеи.

"Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Федеральная служба безопасности России уточнила детали возможного обмена пленными в посольстве Венгрии, отмечает издание, ссылаясь на слова Пескова. Также в сообщении говорится, что вскоре после разговора Орбана и Путина президент Украины Владимир Зеленский подверг критике венгерского лидера за подрыв единства Запада и якобы высмеял мирные усилия Венгрии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, и о войне в Украине. На такое обсуждение отреагировал глава Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Литвин отреагировал на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана организовать "рождественское перемирие" между Украиной и государством-агрессором — Россией. Он подчеркнул, что венгерская сторона ничего не обсуждала с нашим государством.