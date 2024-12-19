Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Путин назвал войну "движухой" и заявил, что россиянам скучно arrow

Путин назвал войну "движухой" и заявил, что россиянам скучно

19 декабря 2024 13:05
Ольга Антоновская - редактор
Путин высказался о войне в Украине и заявил, что россиянам скучно
Владимир Путин. Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". Кроме того, президент РФ отметил, что россиянам скучно, когда все спокойно.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ в четверг, 19 декабря.

Читайте также:

Путин высказался о войне в Украине

Путин прокомментировал войну в Украине во время речи на прямой линии, соединенной с большой ежегодной пресс-конференцией. Во время выступления он назвал войну в Украине "движухой".

"Когда все стабильно — скучно, застой, хочется движухи. Как начинается движуха — свистит у виска, пули свистят. Страшно, ужас-ужас. Но не ужас-ужас", — сказал диктатор.

Он также прокомментировал ситуацию в Курской области. Диктатор заявил, что российские войска "точно выбьют ВСУ из Курской области", но отказался назвать конкретную дату.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назвал "Орешник" альтернативой ядерному оружию. При этом он заявил, что Россия не усугубляет, а совершенствует свою боевую доктрину.

Reuters заявило, что российский президент Владимир Путин поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достичь "рождественского перемирия" в Украине. Также он вроде бы не отказывается от масштабного обмена военнопленными.

российские войска владимир путин оккупанты война в Украине війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:38 Штрафы за неуплату единого налога — какие суммы для ФЛП

13:36 В ГУР раскрыли, сколько мобилизованных россиян погибли на войне

13:29 Усик Фьюри: где смотреть главный боксерский поединок года

13:27 Получить деньги за жилье переселенцам станет легче — новый закон

13:26 Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Евросовета

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

13:20 Путин растерялся и "завис" из-за вопроса на прямой линии — видео

13:05 Весеннее тепло в декабре — Диденко дала прогноз погоды на завтра

13:05 Путин назвал войну "движухой" и заявил, что россиянам скучно

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

12:59 Чиновник из КГГА нанес ущерб городу на 63 млн — как это произошло

13:38 Штрафы за неуплату единого налога — какие суммы для ФЛП

13:36 В ГУР раскрыли, сколько мобилизованных россиян погибли на войне

13:29 Усик Фьюри: где смотреть главный боксерский поединок года

13:27 Получить деньги за жилье переселенцам станет легче — новый закон

13:26 Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Евросовета

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

13:20 Путин растерялся и "завис" из-за вопроса на прямой линии — видео

13:05 Весеннее тепло в декабре — Диденко дала прогноз погоды на завтра

13:05 Путин назвал войну "движухой" и заявил, что россиянам скучно

12:59 Чиновник из КГГА нанес ущерб городу на 63 млн — как это произошло

12:57 За телефон убил телевизором — житель Одесчины сядет на семь лет

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине