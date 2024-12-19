Путин высказался о войне в Украине и заявил, что россиянам скучно

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". Кроме того, президент РФ отметил, что россиянам скучно, когда все спокойно.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ в четверг, 19 декабря.

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Путин прокомментировал войну в Украине во время речи на прямой линии, соединенной с большой ежегодной пресс-конференцией. Во время выступления он назвал войну в Украине "движухой".

"Когда все стабильно — скучно, застой, хочется движухи. Как начинается движуха — свистит у виска, пули свистят. Страшно, ужас-ужас. Но не ужас-ужас", — сказал диктатор.

Он также прокомментировал ситуацию в Курской области. Диктатор заявил, что российские войска "точно выбьют ВСУ из Курской области", но отказался назвать конкретную дату.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назвал "Орешник" альтернативой ядерному оружию. При этом он заявил, что Россия не усугубляет, а совершенствует свою боевую доктрину.

Reuters заявило, что российский президент Владимир Путин поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достичь "рождественского перемирия" в Украине. Также он вроде бы не отказывается от масштабного обмена военнопленными.