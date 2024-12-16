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Південно-Африканська Республіка не запросить Путіна на G20

16 грудня 2024 08:00
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
ПАР не запросить Путіна на G20 через ордер МКС на арешт
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Південно-Африканська Республіка (ПАР) не запрошуватиме президента Росії Володимира Путіна на саміт G20. Причиною є ордер від Міжнародного кримінального суду, який був виданий голові РФ за насильницьку депортацію українських дітей і, відповідно, вимагає його заарештувати.

Про це в неділю, 15 грудня, пише The Moscow Time з посиланням на коментар офіційного представника президента ПАР Вінсента Магвенья.

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"Правова ситуація не змінилася з саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС", — сказав Магвенья, відповідаючи на запитання, чи планує Республіка запрошувати президента РФ на G20.

Будучи країною, яка ратифікувала Римський статут, Південно-Африканська Республіка зобов'язана виконати ордер на арешт Володимира Путіна у разі його прибуття.

Також видання додало, що попередньо саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі 21-22 листопада 2025 року.

Нагадаємо, ордер на арешт президента РФ Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ще 17 березня 2023 року. Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Але мова йде про ті держави, які ратифікували Римський статут.

Також зазначимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться лише одного політика у світі — таким є новообраний президент США Дональд Трамп. Крім того, глава української держави припустив, що, можливо, президент РФ боїться ще Китаю.

володимир путін G20 війна в Україні арешт Росія

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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