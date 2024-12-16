ЮАР не пригласит Путина на G20 из-за ордера МУС на арест

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет приглашать президента России Владимира Путина на саммит G20. Причиной является ордер от Международного уголовного суда, который был выдан главе РФ за насильственную депортацию украинских детей и, соответственно, требует его арестовать.

Об этом в воскресенье, 15 декабря, пишет The Moscow Time ссылаясь комментарий официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенья.

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"Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МУС", — сказал Магвенья, отвечая на вопрос, планирует ли Республика приглашать президента РФ на G20.

Будучи страной, ратифицировавшей Римский статут, Южно-Африканская Республика обязана выполнить ордер на арест Владимира Путина в случае его прибытия.

Также издание добавило, что предварительно саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 21–22 ноября 2025 года.

Напомним, ордер на арест президента РФ, Международный уголовный суд в Гааге выдал еще 17 марта 2023 года. Это значит, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. Но речь о тех государствах, которые ратифицировали Римский статут.

Также отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин боится лишь одного политика в мире — таковым является новоизбранный президент США Дональд Трамп. Кроме того, глава украинского государства допустил, что возможно, президент РФ боится еще Китая.