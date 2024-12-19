Конфуз Путина на прямой линии 2024 — российский диктатор растерялся от вопроса о налогах

Путин растерялся и "завис" из-за вопроса на прямой линии — видео
В четверг, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин попал в неудобную ситуацию. Ему задали вопрос, на который он не смог дать сразу четкий ответ.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Путин оконфузился
Инцидент произошел на прямой линии, когда представитель одного из СМИ спросил у российского диктатора о росте налоговой нагрузки.
В ответ на вопросы журналиста о повышении налогов глава Кремля заметно растерялся, стал заикаться и не смог дать четкого ответа.
Напомним, что военный преступник Владимир Путин на прямой линии назвал войну в Украине "движухой". Кроме того, президент РФ отметил, что россиянам скучно, когда все спокойно.
Также лидер РФ назвал "Орешник" альтернативой ядерному оружию. При этом он заявил, что Россия не усугубляет, а совершенствует свою боевую доктрину.
Читайте Новини.LIVE!