Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

В четверг, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин попал в неудобную ситуацию. Ему задали вопрос, на который он не смог дать сразу четкий ответ.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Инцидент произошел на прямой линии, когда представитель одного из СМИ спросил у российского диктатора о росте налоговой нагрузки.

В ответ на вопросы журналиста о повышении налогов глава Кремля заметно растерялся, стал заикаться и не смог дать четкого ответа.

Напомним, что военный преступник Владимир Путин на прямой линии назвал войну в Украине "движухой". Кроме того, президент РФ отметил, что россиянам скучно, когда все спокойно.

Также лидер РФ назвал "Орешник" альтернативой ядерному оружию. При этом он заявил, что Россия не усугубляет, а совершенствует свою боевую доктрину.