Путин высказался о Сирии и заявил, что Кремль достиг целей

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии. Основной целью РФ вроде бы было недопущение террористических образований.

Об этом президент России заявил во время речи на прямой линии, соединенной с большой ежегодной пресс-конференцией.

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Российский диктатор заявил, что РФ добилась всех целей в Сирии. Он аргументировал свои слова тем, что к власти в Сирии после бегства кремлевского союзника Башара Асада пришли "не террористы".

"Некоторым хочется подать все происходящее в Сирии как какое-то поражение России. Уверяю вас, что это не так. Мы пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав на подобии того, что мы видели в других странах, например, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли, — заявил Путин.

Напомним, во время прямой линии этого года президент России Владимир Путин попал в неудобную ситуацию. Ему задали вопрос, на который он не смог дать сразу четкий ответ.

Российский диктатор Владимир Путин предложил нанести по Киеву удар "Орешником", чтобы "проверить", могут ли западные системы противовоздушной обороны ее перехватить.