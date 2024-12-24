Россия готовится к полному выводу войск из Сирии — в ISW назвали дату

Российские военные в Сирии. Фото: росСМИ

Войска России все еще остаются на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус в Сирии. Москва хочет полностью вывести солдат к февралю следующего года.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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В ГУР 23 декабря сообщили, что россияне завершили вывод подразделений со всех позиций во внутренних районах Сирии. Сейчас они присутствуют только в двух местах:

на авиабазе Хмеймим;

в порту Тартус.

Аналитики ISW отмечают, что последний раз российские войска были замечены на военной базе Камышлы в провинции Хасеке 18 декабря. По их словам, вероятно, через несколько дней после этого россияне полностью эвакуировались с этой базы.

"Россия все еще сохраняет присутствие в прибрежной Сирии на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус. Однако визуальные доказательства и сообщения со стороны Сирии продолжают указывать на то, что российские войска готовятся либо к значительному сокращению численности, либо к полному выводу из прибрежных районов страны", — говорится в отчете ISW.

Аналитики, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщили, что 23 декабря российское грузовое судно, которое потерпело поломку в Средиземном море, направлялось в Сирию с целью вывоза российского оборудования и вооружения из Тартуса.

Также в ГУР отмечали, что Россия и "новая власть Сирии" продолжили переговоры. Вероятно, они обсудили требования сирийской стороны, чтобы Россия покинула Хмеймим и Тартус не позднее 20 февраля 2025 года.

Напомним, Россия направила грузовое судно Sparta для вывоза вооружения, техники и военных из Сирии, однако во время движения в открытом море оно потерпело поломки.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ выполнила свои задачи в Сирии, отметив, что главной целью было "предотвращение создания террористических образований".