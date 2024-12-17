Європейський Союз буде вимагати від Сирії, щоб там закрили військові бази Росії

Військова база армії РФ у Сирії. Фото: росЗМІ

Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що ЄС розглядатиме питання щодо можливості закриття російських військових баз у Сирії. Відповідні переговори мають відбутись з новим керівництвом країни.

Про це пише видання Politico.

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Деякі міністри закордонних справ ЄС висловили думку про необхідність виведення російського впливу з території Сирії, оскільки ці бази використовуються Росією для ведення військової активності в Африці та на Близькому Сході.

Кая Каллас підкреслила, що Європейський Союз звернувся до представників повстанських сил, які повалили режим Башара Асада, та висунув низку умов, виконання яких є необхідним для офіційного визнання нової влади та встановлення дипломатичних відносин.

Раніше ЄС призупинив усі дипломатичні контакти з урядом Башара Асада. Європейський Союз планує порушити питання про російські військові бази Тартус і Хмеймім під час перших зустрічей з представниками повстанських сил. Хоча Росія частково вивела свої війська з цих баз, вона не повністю припинила свою військову присутність у Сирії.

Раніше ми писали, що Росія також хоче укласти угоду з новим керівництвом Сирії щодо збереження двох військових баз.

Нагадаємо, у зв'язку з крахом Асада свої війська з Сирії виводить і Росія. Але водночас, за даними ГУР МО України, росіяни бояться проводити евакуацію своїх солдатів, оскільки вважають, що їхню колону накриють вогнем.