Европейский Союз потребует от Сирии, чтобы там закрыли военные базы России

Военная база армии РФ в Сирии. Фото: росСМИ

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что ЕС будет рассматривать вопрос о возможности закрытия российских военных баз в Сирии. Соответствующие переговоры должны пройти с новым руководством страны.

Об этом пишет издание Politico.

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Некоторые министры иностранных дел ЕС выразили мнение о необходимости выведения российского влияния с территории Сирии, поскольку эти базы используются Россией для военной активности в Африке и на Ближнем Востоке.

Кая Каллас подчеркнула, что Европейский Союз обратился к представителям повстанческих сил, которые свергли режим Башара Асада, и выдвинул ряд условий, выполнение которых необходимо для официального признания новой власти и установления дипломатических отношений.

Ранее ЕС приостановил все дипломатические контакты с правительством Башара Асада. Европейский Союз планирует поднять вопрос о российских военных базах Тартус и Хмеймим во время первых встреч с представителями повстанческих сил. Хотя Россия частично вывела свои войска из этих баз, она полностью не прекратила свое военное присутствие в Сирии.

Ранее мы писали, что Россия также хочет заключить соглашение с новым руководством Сирии по сохранению двух военных баз.

Напомним, в связи с крушением Асада свои войска из Сирии выводит и Россия. Но, по данным ГУР МО Украины, россияне боятся проводить эвакуацию своих солдат, поскольку считают, что их колонну накроют огнем.