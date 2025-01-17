Ізраїль, ХАМАС, США і Катар підписали угоду про припинення вогню в Газі 16 січня

Люди в секторі Гази. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

У четвер, 16 січня, в Досі офіційно було підписано угоду між учасниками переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення заручників, утримуваних в Газі. Однак очікується, що ізраїльський уряд не голосуватиме за документ до вечора суботи.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, які знайомі з цим питанням.

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Угода про припинення вогню в Газі

За словами ізраїльських офіційних осіб, затримка голосування відкладе початок припинення вогню і звільнення перших трьох заручників з неділі, як мінімум до понеділка.

Як пише ЗМІ, у четвер вранці ізраїльський Кабмін мав зібратися для голосування щодо угоди. Однак кілька розбіжностей, що виникли в останній момент на переговорах у Досі, затримали офіційне підписання угоди.

Як уточнив представник США, у середу ввечері виникли розбіжності з приводу остаточного списку палестинських ув'язнених, які мають бути звільнені в рамках угоди.

За словами офіційних осіб Ізраїлю і США, ХАМАС хотів замінити кілька імен у списку на імена військових лідерів цієї бойового угрупування, які відбувають кілька довічних ув'язнень за планування та організацію терактів.

Раніше Ізраїль використав право вето, надане йому в рамках угоди, щоб заблокувати їхнє звільнення, проте ХАМАС знову висунув ці вимоги як нову вимогу на переговорах.

Спецпредставник президента США Джо Байдена на Близькому Сході, спецпредставник обраного глави держави Дональда Трампа Стів Віткофф, а також посередники з Катару та Єгипту працювали в Досі впродовж кількох годин, щоб урегулювати це питання. Але навіть після того, як проблему було вирішено, знадобилося ще кілька годин для офіційного підписання угоди.

За підсумком, після всього, угоду підписали офіційні особи Ізраїлю, Катару і ХАМАС. Головний радник Байдена з Близького Сходу Брет МакГерк підписав документ від імені США.

Що тепер

Поки в Досі тривають переговори щодо угоди, ультранаціоналістичні партнери прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу по коаліційному уряду заявили, що голосуватимуть проти угоди. Мова йде про міністра фінансів Бецалеля Смотрича та міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра.

За словами джерела Axios, у четвер Нетаньягу зустрівся зі Смотричем і закликав його не йти у відставку, проінформувавши про свої обговорення з новою адміністрацією Трампа з приводу угоди.

Однак Бен Гвір провів пресконференцію і оголосив, що піде у відставку, а його партія вийде з коаліції, якщо Кабінет міністрів Ізраїлю схвалить угоду. Водночас він сказав, що готовий повернутися в коаліцію, якщо Ізраїль відновить бойові дії в Газі після 42-денного припинення вогню, що включено до першої фази угоди.

У свою чергу партія "Лікуд" виступила із заявою, в якій розкритикувала Бена Гвіра і звинуватила його в спробі повалити правий уряд. Також у заяві партії стверджується, що угода містить гарантії безпеки США, які дадуть змогу Ізраїлю відновити війну й отримати зброю від Штатів.

За день до цього, у середу, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив в ефірі CNN, що нова адміністрація дала зрозуміти Нетаньягу, що якщо ХАМАС відмовиться від будь-якої частини угоди, США підтримають Ізраїль. Ба більше, адміністрація Трампа забезпечить демілітаризацію Гази та знищення ХАМАС.

Як очікується, сьогодні вранці збереться ізраїльський кабінет безпеки, щоб проголосувати за угоду. Потім у суботу ввечері збереться весь Кабмін. Очікується, що у Нетаньягу буде більшість в обох голосуваннях, навіть якщо Смотрич, Бен Гвір і міністри Кабміну з їхніх партій проголосують проти угоди.

Як буде реалізована угода

Помічник Нетаньяху повідомив, що через такий графік, припинення вогню і звільнення заручників будуть відкладені з полудня неділі на понеділок.

Згідно з угодою, на першому етапі угоди буде звільнено 33 заручники, включно з жінками, дітьми, а також чоловіками, старшими та молодшими за 50 років, які поранені або хворі. За оцінками Ізраїлю, більшість із цих 33 заручників живі. Їх звільнятимуть поступово протягом першої фази угоди, починаючи з першого дня шеститижневого припинення вогню в Газі.

Крім того, протягом першої фази Армія оборони Ізраїлю поступово відступить у буферну зону в Газі недалеко від кордону з Ізраїлем. ЦАХАЛ (ізраїльська армія) залишить коридор Нецарім у центрі Гази та більшу частину коридору Філадельфі на кордоні між Газою та Єгиптом.

Палестинцям буде дозволено повернуться в північну частину Гази протягом першої фази угоди.

Також буде звільнено понад 700 палестинських ув'язнених, зокрема близько 275 тих, кого звинувачують у вбивстві ізраїльтян і які відбувають довічне ув'язнення. Ще тисяча палестинців із Гази, захоплених ЦАХАЛом під час війни, але які не брали участі в нападі 7 жовтня 2023 року на Ізраїль, також будуть звільнені.

На 16 днів припинення вогню Ізраїль і ХАМАС почнуть переговори щодо другого етапу угоди, який, як передбачається, включатиме звільнення заручників, що залишилися, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ із Гази.

Нагадаємо, що в неділю, 12 грудня, Байден і Нетаньяху провели телефонну розмову. Сторони говорили про ситуацію в Газі, оскільки уряд США хотів досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників ще за Байдена. Зазначимо, що 20 січня на посаду президента США вступить Трамп.

Також ми писали, що станом на 1 грудня 2024 року, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, яке підконтрольне ХАМАС, від початку бойових дій загинуло 44 429 палестинців.