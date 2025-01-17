Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали соглашение о прекращении огня в Газе 16 января

Люди в секторе Газа. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

В четверг, 16 января, в Дохе официально было подписано соглашение между переговорщиками о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и освобождению заложников, удерживаемых в Газе. Однако ожидается, что израильское правительство не будет голосовать по документу до вечера субботы.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников, которые знакомы с этим вопросом.

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По словам израильских официальных лиц, задержка голосования отложит начало прекращения огня и освобождение первых трех заложников с воскресенья, как минимум до понедельника.

Как пишет СМИ, в четверг утром израильский Кабмин должен был собраться для голосования по соглашению. Однако несколько разногласий, возникших в последний момент на переговорах в Дохе, задержали официальное подписание соглашения.

Как уточнил представитель США, в среду вечером возникли разногласия по поводу окончательного списка палестинских заключенных, которые должны быть освобождены рамках соглашения.

По словам официальных лиц Израиля и США, ХАМАС потребовал заменить несколько имен в списке на имена военных лидеров этой боевой группировки, которые отбывают несколько пожизненных заключений за планирование и организацию террактов.

Ранее Израиль использовал право вето, предоставленное ему в рамках соглашения, чтобы заблокировать их освобождение, однако ХАМАС снова выдвинул эти требования в качестве нового требования на переговорах.

Спецпредставитель президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке, спецпредставитель избранного главы государства Дональда Трампа Стив Виткофф, а также посредники из Катара и Египта работали в Дохе в течение нескольких часов, чтобы урегулировать этот вопрос. Но даже после того, как проблема была решена, потребовалось еще несколько часов для официального подписания соглашения.

По итогу, после всего, сделку подписали официальные лица Израиля, Катара и ХАМАС. Главный советник Байдена по Ближнему Востоку Брет МакГерк подписал документ от имени США.

Что теперь

Пока в Дохе продолжаются переговоры по сделке, ультранационалистические партнеры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по коалиционному правительству заявили, что будут голосовать против сделки. Речь идет о министра финансов Бецалеля Смотрич и министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира.

По словам источника Axios, в четверг Нетаньяху встретился со Смотричем и призвал его не уходить в отставку, проинформировав о своих обсуждениях с новой администрацией Трампа по поводу сделки.

Однако Бен Гвир пресс-конференцию и объявил, что уйдет в отставку, а его партия выйдет из коалиции, если Кабинет министров Израиля одобрит сделку. В то же время он сказал, что готов вернуться в коалицию, если Израиль возобновит боевые действия в Газе после 42-дневного прекращения огня, которое включено в первую фазу сделки.

В свою очередь партия "Ликуд" выступила с заявлением, в котором раскритиковала Бена Гвира и обвинила его в попытке свергнуть правое правительство. Также в заявлении партии утверждается, что соглашение включает гарантии безопасности США, которые позволят Израиль возобновить войну и получить оружие от Штатов.

За день до этого, в среду, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил в эфире CNN, что новая администрация дала понять Нетаньяху, что если ХАМАС откажется от любой части соглашения, США поддержат Израиль. Более того, администрация Трампа обеспечит демилитаризацию Газы и уничтожение ХАМАС.

Как ожидается, сегодня утром соберется израильский кабинет безопасности , чтобы проголосовать по соглашению. Затем в субботу вечером соберется весь Кабмин. Ожидается, что у Нетаньяху будет большинство в обоих голосованиях, даже если Смотрич, Бен Гвир и министры Кабмина из их партий проголосуют против соглашения.

Как будет реализована сделка

Помощник Нетаньяху сообщил, что из-за такого графика, прекращения огня и освобождение заложников будут отложены с полудня воскресенья на понедельник.

Cогласно соглашению, на первом этапе сделки будут освобождены 33 заложника, включая женщин, детей, а также мужчин старше и моложе 50 лет, которые ранены или больны. По оценкам Израиля, большинство из этих 33 заложников живи. Их будут освобождать постепенно в течение первой фазы соглашения, начиная с первого дня шестинедельного прекращения огня в Газе.

Кроме того, в течение первой фазы Армия обороны Израиля постепенно отступит в буферную зону в Газе недалеко от границы с Израилем. ЦАХАЛ (израильская армия) оставит коридор Нецарим в центре Газы и большую часть коридора Филадельфи на границы между Газой и Египтом.

Палестинцам будет разрешено вернутся в северную часть Газы в течение первой фазы соглашения.

Также будут освобождены более 700 палестинских заключенных, в том числе около 275 тех, кого обвиняют в убийстве израильтян и которые отбывают пожизненное заключение. Еще тысяча палестинцев из Газы, захваченных ЦАХАЛом во время войны, но которые не участвовали в нападении 7 октября 2023 года на Израиль, также будут освобождены.

На 16 дней прекращения огня Израиль и ХАМАС начнут переговоры по второму этапу соглашения, который, как предполагается, будет включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Напомним, что в воскресенье, 12 декабря, Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Стороны говорили о ситуации в Газе, поскольку правительство США хотело достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождению заложников еще при Байдене. Отметим, что 20 января в должность президента США вступит Трамп.

Также мы писали, что по состоянию на 1 декабря 2024 года, согласно данным Министерства здравоохранения Газы, которое подконтрольно ХАМАС, с начала боевых действий погибло 44 429 палестинцев.