Жертвы в секторе Газа — в ХАМАС назвали количество

В ХАМАС назвали количество погибших в секторе Газа
Подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Газы назвало количество погибших с начала боевых действий. Речь идет о 44 429 палестинцах.
Об этом сообщает IHA в воскресенье, 1 декабря.
Погибшие в секторе Газа
"Количество погибших в секторе Газа, где Израиль осуществляет интенсивные атаки в течение 422 дней, возросло до 44 429, а количество раненых возросло до 105 250", — говорится в сообщении.
В течение последних суток погибли 47 палестинцев, а 108 получили ранения.
Однако эти цифры, обнародованные министерством здравоохранения Газы, не имеют независимой проверки. В своих отчетах ХАМАС не делает разницы между гражданскими лицами и боевиками.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Известно, что не все страны, которые подписались под уставом МУС, готовы арестовать Нетаньяху.
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