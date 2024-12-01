Жертвы в секторе Газа — в ХАМАС назвали количество

Люди в секторе Газа. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Газы назвало количество погибших с начала боевых действий. Речь идет о 44 429 палестинцах.

Об этом сообщает IHA в воскресенье, 1 декабря.

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Погибшие в секторе Газа

"Количество погибших в секторе Газа, где Израиль осуществляет интенсивные атаки в течение 422 дней, возросло до 44 429, а количество раненых возросло до 105 250", — говорится в сообщении.

В течение последних суток погибли 47 палестинцев, а 108 получили ранения.

Однако эти цифры, обнародованные министерством здравоохранения Газы, не имеют независимой проверки. В своих отчетах ХАМАС не делает разницы между гражданскими лицами и боевиками.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Известно, что не все страны, которые подписались под уставом МУС, готовы арестовать Нетаньяху.