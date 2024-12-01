Жертви в секторі Гази — у ХАМАС назвали кількість

У ХАМАС назвали кількість загиблих у секторі Гази
Підконтрольне угрупованню ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази назвало кількість загиблих від початку бойових дій. Йдеться про 44 429 палестинців.
Про це повідомляє IHA у неділю, 1 грудня.
Загиблі у секторі Гази
"Кількість загиблих у секторі Газа, де Ізраїль здійснює інтенсивні атаки протягом 422 днів, зросла до 44 тисяч 429, а кількість поранених зросла до 105 тисяч 250", — йдеться у повідомленні.
Протягом останньої доби загинули 47 палестинців, а 108 отримали поранення.
Однак ці цифри, оприлюднені міністерством охорони здоров'я Гази, не мають незалежної перевірки. У своїх звітах ХАМАС не робить різниці між цивільними особами та бойовиками.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Відомо, що не всі країни, які підписались під статутом МКС, готові заарештувати Нетаньягу.
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