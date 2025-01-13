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США хочуть звільнити заручників із Гази ще за Байдена

13 січня 2025 00:29
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Байден провів телефонну розмову з Нетаньягу щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників
Нетаньягу і Байден. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У неділю президент США Джо Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Сторони говорили про ситуацію у Газі, оскільки уряд США прагне досягти угоди про припинення вогню та звільнення заручників ще за президенства Байдена.

Про це у неділю, 12 січня, повідомляє видання "Голос Америки".

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Розмова Байдена і Нетаньягу про ситуацію в Газі

Байден і Нетаньягу обговорили можливість досягнення угоди про припинення бойових дій у Газа, а також звільнення заручників, які залишаються в регіоні.

"(Президент США. — Ред.) наголосив на негайній необхідності припинити вогонь в Газі, повернути заручників та збільшити обсяги гуманітарної допомоги, що стане можливим завдяки припиненню бойових дій згідно з угодою", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Далі Нетаньягу повідомив Байдену про прогрес у переговорах, а також про доручення, яке він дав ізраїльській делегації з питань безпеки, що наразі перебуває в Досі, для сприяння досягненню угоди щодо звільнення заручників.

Під час розмови лідери також обговорили зміни, які відбулися в регіоні. Зокрема, у Білому домі зазначили, що ситуація на Близькому Сході суттєво змінилася після укладення угоди про припинення вогню в Лівані, падіння режиму Башара Асада в Сирії та ослаблення впливу Ірану в регіоні.

Незадовго до цього, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив в коментарі CNN, що сторона стороні "дуже, дуже близькі" до досягнення угоди, однак все ще потрібно фіналізувати її. Він зазначив, що шанс досягти угоди ще за часів Байдена є, проте не виключає, що "ХАМАС" не піде на домовленість.

Нагадаємо, що у суботу, 4 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефону розмову із главою МЗС Єгипту Бадром Абдельатті. Сторони в той день теж говорили про звільнення заручників з Газі.

Також ми писали, що 6 січня в ООН звинуватили Ізраїль в обстрілі гуманітарного конвою організації в Газі. Тоді щонайменше 16 снарядів потрапили в колону з трьох автомобілів.

Джо Байден США Ізраїль Сектор Гази Беньямін Нетаньягу заручники

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