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США хотят освободить заложников из Газы еще при Байдене

13 января 2025 00:29
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху о прекращении огня в Газе и освобождении заложников
Нетаньяху и Байден. Иллюстративное фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В воскресенье президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны говорили о ситуации в Газе, поскольку правительство США стремится достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников еще при президентстве Байдене.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает издание "Голос Америки".

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Байден и Нетаньяху обсудили возможность достижения соглашения о прекращении боевых действий в Газа, а также освобождение заложников, которые остаются в регионе.

(Президент США. — Ред.) подчеркнул немедленную необходимость прекратить огонь в Газе, вернуть заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи, что станет возможным благодаря прекращению боевых действий в соответствии с соглашением", — говорится в сообщении Белого дома.

Далее Нетаньяху сообщил Байдену о прогрессе в переговорах, а также о поручении, которое он дал израильской делегации по вопросам безопасности, которая сейчас находится в Дохе, для содействия достижению соглашения по освобождению заложников.

В ходе разговора лидеры также обсудили изменения, которые произошли в регионе. В частности, в Белом доме отметили, что ситуация на Ближнем Востоке существенно изменилась после заключения соглашения о прекращении огня в Ливане, падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления влияния Ирана в регионе.

Незадолго до этого, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил в комментарии CNN, что стороны стороны "очень, очень близки" к достижению соглашения, однако все еще нужно финализировать его. Он отметил, что шанс достичь соглашения еще при Байдене есть, однако не исключает, что "ХАМАС" не пойдет на договоренность.

Напомним, что в субботу, 4 января, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абдельатти. Стороны в тот день тоже говорили об освобождении заложников из Газы.

Также мы писали, что 6 января в ООН обвинили Израиль в обстреле гуманитарного конвоя организации в Газе. Тогда по меньшей мере 16 снарядов попали в колонну из трех автомобилей.

Джо Байден США Израиль Сектор Газа Биньямин Нетаньяху заложники

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