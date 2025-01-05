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Блінкен обговорив із главою МЗС Єгипту припинення вогню в Газі

5 січня 2025 04:51
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Блінкен обговорив із главою МЗС Єгипту звільнення заручників у Газі та перехід влади в Сирії
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Wikipedia
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У суботу, 4 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абдельатті. Сторони обговорили поточні переговори про звільнення заручників у Газі, в яких Каїр виступає спільно зі США і Катаром між сторонами конфлікту — Ізраїлем і ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel і йдеться на сайті Держдепу Сполучених Штатів.

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У Держдепі зазначили, що держсекретар і глава МЗС обговорили останні події в триваючих зусиллях по досягненню припинення вогню в Газі, що забезпечить звільнення заручників, збільшить потік гуманітарної допомоги до Гази і покладе кінець війні.

The Times of Israel доповнює, що минулими вихідними Катар приймав у себе делегації Ізраїлю і ХАМАС для переговорів, що є явною ознакою того, що Доха (столиця Катару) бере на себе провідну роль у цьому раунді переговорів.

Крім цього, Блінкен і Абдельятті обговорили зусилля зі сприяння мирному переходу влади в Сирії після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.

"Секретар також висловив свою вдячність за роль, яку Єгипет продовжує відігравати в забезпеченні миру в регіоні, і наголосив на важливості стратегічного партнерства США та Єгипту", — йдеться на сайті Держдепартаменту.

Нагадаємо, трохи більше ніж тиждень тому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в переговорах щодо припинення вогню і звільнення заручників у Газі є "певний прогрес".

Також ми писали, що вчора в ООН уперше назвали кількість біженців, які повернулися до Сирії після падіння режиму Асада. Мова йде про 115 тисяч сирійців.

Ізраїль переговори Сектор Гази заручники Ентоні Блінкен Єгипет

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