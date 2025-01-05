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Блинкен обсудил с главой МИД Египта прекращение огня в Газе

5 января 2025 04:51
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Блинкен обсудил с главой МИД Египта освобождение заложников в Газе и переход власти в Сирии
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Wikipedia
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В субботу, 4 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельатти. Стороны обсудили текущие переговоры об освобождении заложников в Газе, в которых Каир выступает совместно с США и Катаром между сторонами конфликта — Израилем и ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel и говорится на сайте Госдепа Соединенных Штатов.

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В Госдепе, что госсекретарь и глава МИД обсудили последние события в продолжающихся усилиях по достижению прекращения огня в Газе, которое обеспечит освобождение заложников, увеличит поток гуманитарной помощи в Газу и положит конец войне.

The Times of Israel дополняет, что в минувшие выходные Катар принимал у себя делегации Израиля и ХАМАС для переговоров, что является явным признаком того, что Доха (столица Катара) берет на себя ведущую роль в этом раунде переговоров.

Помимо этого, Блинкен и Абдельятти обсудили усилия по содействию мирному переходу власти в Сирии после падения режима сирийского диктатора Башара Асада.

"Секретарь также выразил свою признательность за роль, которую Египет продолжает играть в обеспечении мира в регионе, и подчеркнул важность стратегического партнерства США и Египта", — говорится на сайте Госдепартамента.

Напомним, чуть более недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по прекращении огня и освобождению заложников в Газе есть "определенный прогресс".

Также мы писали, что вчера в ООН впервые назвали количество беженцев, которые вернулись в Сирию после падения режима Асада. Речь идет о 115 тысячах сирийцев.

Израиль переговоры Сектор Газа заложники Энтони Блинкен Египет

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