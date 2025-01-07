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В ООН звинуватили Ізраїль в обстрілі гумконвою — що сталось

7 січня 2025 03:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Продовольча програма ООН (ВПП) звинуватила Ізраїль в обстрілі по гумконвою
Ізраїльска армія. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) висловила своє рішуче засудження дій Ізраїлю щодо обстрілу гуманітарного конвою організації в Секторі Газа. Як повідомляє ВПП у своїй заяві, щонайменше 16 снарядів потрапили в колону з трьох автомобілів, які були чітко позначені символікою ООН і перевозили вісім співробітників організації біля контрольно-пропускного пункту "Ваді-Газа". 

Про заяву ООН (ВПП) повідомляє Укрінформ

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На щастя, жодний із працівників не постраждав, стверджують в ООН. Там підкреслюють, що всі необхідні дозволи на пересування конвою були отримані від ізраїльської сторони. Ця подія, зазначають в організації, є лише останнім прикладом складних і небезпечних умов, в яких працюють працівники ВПП та інших гуманітарних агентств.

Крім того, ООН повідомляє про обстріл ракетою складу борошна, яким керує партнер ООН з надання допомоги в центральній частині Гази в вихідні дні. В результаті цього інциденту троє гуманітарних працівників отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, наприкінці грудня сили Центрального командування США завдали високоточних ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Там було уражено командно-управлінський об'єкт бойовиків.

Також ЦАХАЛ завдав авіаударів по об’єктах руху хуситів у Ємені включно з міжнародним аеропортом Сани та портами на західному узбережжі країни. 

Ізраїль Сектор Гази ООН обстріли гуманітарна допомога війна

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