Продовольственная программа ООН (ППП) обвинила Израиль в обстреле по гумконвою

Израильская армия. Иллюстративное фото: Reuters

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) выразила свое решительное осуждение действий Израиля относительно обстрела гуманитарного конвоя организации в Секторе Газа. Как сообщает ВПП в своем заявлении, по меньшей мере 16 снарядов попали в колонну из трех автомобилей, которые были четко обозначены символикой ООН и перевозили восемь сотрудников организации возле контрольно-пропускного пункта "Вади-Газа".

О заявлении ООН (ВПП) сообщает Укринформ.

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К счастью, ни один из работников не пострадал, утверждают в ООН. Там подчеркивают, что все необходимые разрешения на передвижение конвоя были получены от израильской стороны. Это происшествие, отмечают в организации, является лишь последним примером сложных и опасных условий, в которых работают работники ВПП и других гуманитарных агентств.

Кроме того, ООН сообщает об обстреле ракетой склада муки, которым управляет партнер ООН по оказанию помощи в центральной части Газы в выходные дни. В результате этого инцидента трое гуманитарных работников получили серьезные ранения.

Напомним, в конце декабря силы Центрального командования США нанесли высокоточные удары по объектам хуситов в Йемене. Там был поражен командно-управленческий объект боевиков.

Также ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам движения хуситов в Йемене, включая международный аэропорт Саны и порты на западном побережье страны.