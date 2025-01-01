США атакували хуситів 30 і 31 грудня

Бойовики-хусити. Фото: DAYCOM

Сили Центрального командування Сполучених Штатів 30 і 31 грудня завдали високоточних ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Зокрема, було уражено командно-управлінський об'єкт бойовиків.

Про це Центральне командування повідомило в Х.

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CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024

США завдали ударів по хуситах

В останні два дні грудня кораблі та літаки ВМС США завдали ударів по командно-управлінському об’єкту хуситів, а також по виробництву та зберіганню сучасної звичайної зброї (ACW), яка включала ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА).

"Ці об’єкти використовувалися в операціях хуситів, таких як напади на військові кораблі та торговельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці", — повідомили американські військові.

Крім того, літаки ВМС та ВПС США знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів та сім крилатих ракет і БпЛА односторонньої атаки над Червоним морем.

Зазначається, що під час завдання ударів втрат серед військових США не було. Окрім того, військова техніка США не зазнала пошкоджень.

"Ці удари є частиною зусиль Центрального командування, спрямованих на зменшення зусиль, підтримуваних Іраном хуситів щодо загрози регіональним партнерам, військовим і торговим суднам у регіоні", — зазначається у звіті американського командування.

Раніше ми повідомляли, що ізраїльські засоби протиповітряної оборони збили балістичну ракету, яку випустили єменські хусити. Після цього ЦАХАЛ завдав авіаударів по об’єктах хуситів у Ємені.