ЦАХАЛ завдав удару по терористичному осередку в Нусейраті
Армія Ізраїлю атакувала автомобіль, де перебували ісламські терористи. Вибух пролунав у районі Нусейрату.
Про це повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.
Армія Ізраїлю ліквідувала терористів у Нусейрату
Вночі, за вказівкою військової розвідки, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила точковий авіаудар по автомобілю, в якому перебували члени терористичної групи "Ісламський джихад" у районі Нусейрату.
У відомстві заявили, що операція була проведена з урахуванням усіх заходів безпеки для мінімізації шкоди серед цивільного населення. Для цього застосовувалися високоточні боєприпаси, велося повітряне спостереження, а також проводилася додаткова розвідка.
ЦАХАЛ наголосив, що продовжить свої операції проти угруповання ХАМАС із метою забезпечення безпеки громадян Ізраїлю.
Нагадаємо, нещодавно єменські хусити атакували ракетою Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу заявив, що є певні покращення у процесі припинення вогню у секторі Гази.
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