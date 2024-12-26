ЦАХАЛ завдав удару по терористичному осередку в Нусейраті

Пожежники гасять вогонь. Фото: Reuters

Армія Ізраїлю атакувала автомобіль, де перебували ісламські терористи. Вибух пролунав у районі Нусейрату.

Про це повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.

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Вночі, за вказівкою військової розвідки, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила точковий авіаудар по автомобілю, в якому перебували члени терористичної групи "Ісламський джихад" у районі Нусейрату.

Підірвана машина. Фото: Reuters

У відомстві заявили, що операція була проведена з урахуванням усіх заходів безпеки для мінімізації шкоди серед цивільного населення. Для цього застосовувалися високоточні боєприпаси, велося повітряне спостереження, а також проводилася додаткова розвідка.

Місце вибуху. Фото: Reuters

ЦАХАЛ наголосив, що продовжить свої операції проти угруповання ХАМАС із метою забезпечення безпеки громадян Ізраїлю.

Нагадаємо, нещодавно єменські хусити атакували ракетою Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу заявив, що є певні покращення у процесі припинення вогню у секторі Гази.