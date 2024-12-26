ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке в Нусейрате
Армия Израиля атаковала автомобиль, где находились исламские террористы. Взрыв раздался в районе Нусейрата.
Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля ЦАХАЛ .
Армия Израиля ликвидировала террористов в Нусейрате
Ночью, по указанию военной разведки, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный авиаудар по автомобилю, в котором находились члены террористической группы "Исламский джихад" в районе Нусейрату.
В ведомстве заявили, что операция была проведена с учетом всех мер безопасности для минимизации ущерба среди гражданского населения. Для этого применялись высокоточные боеприпасы, проводилось воздушное наблюдение, а также проводилась дополнительная разведка.
ЦАХАЛ подчеркнул, что продолжит свои операции против группировки ХАМАС в целях обеспечения безопасности граждан Израиля.
Напомним, недавно йеменские хуситы атаковали ракетой Израиль. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что есть определенные улучшения в процессе прекращения огня в секторе Газа.
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