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Ізраїль перехопив ракету хуситів — є поранені

25 грудня 2024 13:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Хусити обстрілюють Ізраїль — деталі про ракетну атаку
Військова техніка на кордоні біля Сектору Гази. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Анастасія Постоєнко - Редактор

Ізраїльські засоби протиповітряної оборони рано вранці в середу, 25 грудня, перехопили балістичну ракету, випущену єменськими хуситами. Це вже друга ніч поспіль і четвертий обстріл за кілька днів, коли підтримуване Іраном угруповання атакує територію Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Через ракетну загрозу у центральній частині Ізраїлю оголошували повітряну тривогу.

За словами ізраїльської армії, сирени цього разу активувалися на більшій території, ніж зазвичай, відповідно до нової політики ЦАХАЛу. Новий принцип роботи сирен пов'язаний з нещодавнім випадком, коли попередження спрацювало із запізненням.

Національна медична служба Magen David Adom повідомила, що дев'ятеро осіб отримали травми під час евакуації, а ще двоє звернулися за допомогою через гострий стрес.

Уламки ракети-перехоплювача впали біля будинку в місті Беер-Яаков, пошкодивши подвір'я та зірвавши кондиціонер, але без жертв. Інші уламки виявили в районах Шфела та Модіїна.

Єменське угруповання хуситів у соціальних мережах висловило погрози на адресу Ізраїлю, заявивши, що не припинять обстріли до завершення війни в секторі Гази. За останні десять днів хусити випустили п'ять балістичних ракет і чотири безпілотники по території Ізраїлю.

Раніше, в суботу, 21 грудня, одна з ракет влучила по парку в Яффі, де поранила 16 осіб. У відповідь Ізраїль тричі завдавав авіаударів по об'єктах хуситів. Міністр оборони Ісраель Кац заявив, що в разі продовження атак сили безпеки почнуть націлюватися на лідерів угруповання.

Хусити також заявили про намір атакувати торгові судна, що перетинають Червоне море, що суттєво вплинуло на міжнародну торгівлю.

Рада Безпеки ООН засуджує напади хуситів на Ізраїль

У понеділок, 30 грудня, відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, скликане на прохання ізраїльського уряду. Посол Ізраїлю Денні Данон висловив сподівання, що міжнародна спільнота підтримає країну та засудить напади хуситів.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац офіційно підтвердив причетність країни до ліквідації лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Вчора, 24 грудня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що є зрушення щодо припинення вогню

Ізраїль війна атака ракетний удар хусити

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