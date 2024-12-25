Хуситы обстреливают Израиль — детали о ракетной атаке

Военная техника на границе возле Сектора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Израильские средства противовоздушной обороны ранним утром в среду, 25 декабря, перехватили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами. Это уже вторая ночь подряд и четвертый обстрел через несколько дней, когда поддерживаемая Ираном группировка атакует территорию Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Из-за ракетной угрозы в центральной части Израиля объявляли воздушную тревогу.

По словам израильской армии, сирены на этот раз активировались на большей территории, чем обычно, согласно новой политике ЦАХАЛа. Новый принцип работы сирен связан с недавним случаем, когда предупреждение сработало с опозданием.

יירוט הטיל מתימן | תיעוד@hadasgrinberg

צילום: שימוש לפי סעיף 27א pic.twitter.com/qgnUwKNBCY — כאן חדשות (@kann_news) December 25, 2024

Национальная медицинская служба Magen David Adom сообщила, что девять человек получили травмы во время эвакуации, а еще двое обратились за помощью из-за острого стресса.

Обломки ракеты-перехватчика упали у дома в городе Беер-Яаков, повредив двор и сорвав кондиционер, но без жертв. Остальные обломки обнаружили в районах Шфела и Модиина.

Йеменская группировка хуситов в социальных сетях выразила угрозы в адрес Израиля, заявив, что не прекратят обстрелы до завершения войны в секторе Газа. За последние десять дней хуситы выпустили пять баллистических ракет и четыре беспилотника по территории Израиля.

Ранее, в субботу, 21 декабря, одна из ракет попала по парку в Яффе, где ранила 16 человек. В ответ Израиль трижды наносил авиаудары по объектам хуситов. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что в случае продолжения атак силы безопасности начнут ориентироваться на лидеров группировки.

Хуситы также заявили о намерении атаковать торговые суда, пересекающие Красное море, что существенно повлияло на международную торговлю.

Совет Безопасности ООН осуждает нападения хуситов на Израиль

В понедельник, 30 декабря, состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе израильского правительства. Посол Израиля Дэнни Данон выразил надежду, что международное сообщество поддержит страну и осудит нападения хуситов.

Напомним, недавно министр обороны Израиля Исраэль Кац официально подтвердил причастность страны к ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Вчера, 24 декабря, премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху сообщил, что есть сдвиги по прекращению огня.