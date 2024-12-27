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Ізраїль атакував у Ємені стратегічні об’єкти

27 грудня 2024 08:22
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ізраїль завдав ударів по Ємену — є загиблі
Наслідки атаки у Ємені. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Військові Ізраїлю завдали авіаударів по об’єктах руху хуситів у Ємені, включно з міжнародним аеропортом Сани та портами на західному узбережжі країни. Внаслідок атак загинули щонайменше шість осіб.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією агентства Saba, троє людей загинули внаслідок ударів по аеропорту Сани, ще троє — у порту Ходейда. Окрім цього, 40 осіб отримали поранення.

Під час ізраїльської атаки у Ємені під обстрілами опинився міжнародний аеропорт Сани, порти Ходейда, Саліф та Рас-Канатіб, електростанції Хез'яс і Рас Канатіб.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив, що перебував в аеропорту Сани під час удару. За його словами, постраждав один із членів екіпажу літака. Було пошкоджено диспетчерську вежу, зал вильоту та злітно-посадкову смугу. Гебрейесус і його команда залишилися неушкодженими.

Реакція сторін на обстріл

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю Channel 14 заявив, що це лише початок кампанії проти хуситів.

Рух хуситів пообіцяв відповісти на дії Ізраїлю, заявивши про готовність до "ескалації ескалацією".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння, назвавши удари "особливо тривожними". Він закликав сторони до припинення військових дій і попередив, що атаки на інфраструктуру загрожують гуманітарним операціям у регіоні, де мільйони людей потребують допомоги.

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль перехопив ракету, яку випустили хусити. Також ЦАХАЛ атакував терористів в машині у Нусейрату.

Ізраїль аеропорти вибух атака поранення Ємен

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