Израиль нанес удары по Йемену — есть погибшие

Последствия атаки в Йемене. Фото: Reuters

Военные Израиля нанесли авиаудары по объектам движения хуситов в Йемене, включая международный аэропорт Саны и порты на западном побережье страны. В результате атак погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации агентства Saba, три человека погибли в результате ударов по аэропорту Саны, еще трое — в порту Ходейда. Кроме этого, 40 человек получили ранения.

Во время израильской атаки в Йемене под обстрелами оказался международный аэропорт Саны, порты Ходейда, Салиф и Рас-Канат, электростанции Хезяс и Рас Канатиб.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что находился в аэропорту Саны во время удара. По его словам, пострадал один из членов экипажа самолета. Была повреждена диспетчерская башня, зал вылета и взлетно-посадочная полоса. Гебрейесус и его команда остались невредимыми.

Реакция сторон на обстрел

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Channel 14 заявил, что это только начало кампании против хуситов.

Движение хуситов пообещало ответить на действия Израиля, заявив о готовности к "эскалации эскалацией".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность, назвав удары "особо тревожными". Он призвал стороны к прекращению военных действий и предупредил, что атаки на инфраструктуру угрожают гуманитарным операциям в регионе, где миллионы людей нуждаются в помощи.

Напомним, недавно Израиль перехватил ракету, которую выпустили хуситы. Также ЦАХАЛ атаковал террористов в машине в Нусейрате.