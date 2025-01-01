Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow США нанесли сокрушительные удары по объектам хуситов в Йемене arrow

США нанесли сокрушительные удары по объектам хуситов в Йемене

1 января 2025 09:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
США атаковали хуситов 30 и 31 декабря
Боевики-хуситы. Фото: DAYCOM
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Силы Центрального командования Соединенных Штатов 30 и 31 декабря нанесли высокоточные удары по объектам хуситов в Йемене. В частности, был поражен командно-управленческий объект боевиков.

Об этом Центральное командование сообщило в Х.

Читайте также:

США нанесли удары по хуситам

В последние два дня декабря корабли и самолеты ВМС США нанесли удары по командно-управленческому объекту хуситов, а также по производству и хранению современного обычного оружия (ACW), включавшего ракеты и беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

"Эти объекты использовались в операциях хуситов, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе", — сообщили американские военные.

Кроме того, самолеты ВМС и ВВС США уничтожили береговую радиолокационную станцию хуситов и семь крылатых ракет и БпЛА односторонней атаки над Красным морем.

Отмечается, что во время нанесения ударов потерь среди военных США не было.

"Эти удары являются частью усилий Центрального командования, направленных на уменьшение усилий поддерживаемых Ираном хуситов по угрозе региональным партнерам, военным и торговым судам в регионе", — отмечается в отчете американского командования.

Ранее мы сообщали, что израильские средства противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету, которую выпустили йеменские хуситы. После этого ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

США війна Йемен хусити Авиаудар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:44 В Киеве обломки российского дрона упали на трамвайный путь — фото

10:32 Годовщина новогоднего обстрела Одессы — как это было

10:24 В Генштабе сообщили о 200 боевых столкновениях в Новый год

10:05 Минус вертолет и куча техники — потери врага за последние сутки

09:59 Салюты на Новый год — полиция в Одессе ищет любителей пиротехники

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:55 Последствия падения обломков БпЛА в Киеве — фото и видео

09:53 США нанесли сокрушительные удары по объектам хуситов в Йемене

09:37 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП прямо сейчас

09:34 Удар по Киеву — количество пострадавших возросло

09:29 Труханов в игноре — мэра не зовут на встречи с Зеленским

10:44 В Киеве обломки российского дрона упали на трамвайный путь — фото

10:32 Годовщина новогоднего обстрела Одессы — как это было

10:24 В Генштабе сообщили о 200 боевых столкновениях в Новый год

10:05 Минус вертолет и куча техники — потери врага за последние сутки

09:59 Салюты на Новый год — полиция в Одессе ищет любителей пиротехники

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:55 Последствия падения обломков БпЛА в Киеве — фото и видео

09:53 США нанесли сокрушительные удары по объектам хуситов в Йемене

09:37 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП прямо сейчас

09:34 Удар по Киеву — количество пострадавших возросло

09:29 Труханов в игноре — мэра не зовут на встречи с Зеленским

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке