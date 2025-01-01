США атаковали хуситов 30 и 31 декабря

Боевики-хуситы. Фото: DAYCOM

Силы Центрального командования Соединенных Штатов 30 и 31 декабря нанесли высокоточные удары по объектам хуситов в Йемене. В частности, был поражен командно-управленческий объект боевиков.

Об этом Центральное командование сообщило в Х.

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CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



США центральный союз (CENTCOM) силы ведутся множественные точки зрения по отношению к Iran-backed Houthi targets в Сана и местных местах в Houthi-контрольных территориях в Иемен, Dec 30 и 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 — US Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024

США нанесли удары по хуситам

В последние два дня декабря корабли и самолеты ВМС США нанесли удары по командно-управленческому объекту хуситов, а также по производству и хранению современного обычного оружия (ACW), включавшего ракеты и беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

"Эти объекты использовались в операциях хуситов, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе", — сообщили американские военные.

Кроме того, самолеты ВМС и ВВС США уничтожили береговую радиолокационную станцию хуситов и семь крылатых ракет и БпЛА односторонней атаки над Красным морем.

Отмечается, что во время нанесения ударов потерь среди военных США не было.

"Эти удары являются частью усилий Центрального командования, направленных на уменьшение усилий поддерживаемых Ираном хуситов по угрозе региональным партнерам, военным и торговым судам в регионе", — отмечается в отчете американского командования.

Ранее мы сообщали, что израильские средства противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету, которую выпустили йеменские хуситы. После этого ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам хуситов в Йемене.