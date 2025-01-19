Дональд Трамп хочет приложить усилия, чтобы договор о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС выполнялся

Трамп может отправиться в Сектор Газа — какова его цель
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может посетить Сектор Газы после своей инаугурации. Таким образом он может поддержать соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Об этом заявил представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, сообщает NBC News.
В чем цель возможного визита Трампа в Сектор Газы
Он подчеркнул, насколько хрупким, по мнению команды новоизбранного президента, является соглашение о прекращении огня. Уиткофф также планирует почти постоянно присутствовать в регионе в течение ближайших недель и месяцев для устранения обострения на местах, что, по его мнению, может разрушить соглашение.
"Мы должны быть в курсе дел, готовы потушить проблему, если она произойдет", — сказал чиновник.
В то же время Виткофф работает над достижением долгосрочной стабильности для израильтян и 2 миллионов перемещенных палестинцев, путь к которой пролегает через три этапа уже достигнутого соглашения.
Первый этап начнется сегодня, продлится около шести недель и предполагает освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и палестинцев, удерживаемых Израилем.
Вторая фаза будет согласована во время первой и, как предполагается, приведет к освобождению дополнительных заложников и выводу израильских войск из Газы. Целью последнего этапа, который также еще требует обсуждения, является прекращение войны и начало восстановления Газы.
Подробнее о том, как происходило подписание соглашения, какие есть нюансы и как будет реализовано соглашение — читайте в материале Новости.LIVE.
Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен в своей прощальной речи заявил, что ХАМАС смог привлечь почти столько же новых бойцов, сколько Израиль убил во время своего наступления на Газу.
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