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ХАМАС відпустив заручниць Ізраїля — яке співвідношення обміну

25 січня 2025 23:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ізраїль отримав чотири заручниці від ХАМАС і віддав в обмін двісті ув'язнених палестинців
Звільнені заручниці армії Ізраїлю з полону ХАМАС. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Ще чотири заручниці армії Ізраїлю повернулись з полону ХАМАС в рамках обміну згідно з підписаною домовленністю між двома сторонами. Це вже другий обмін між ХАМАС та Ізраїлем у рамках угоди про припинення вогню в Газі.

Подробиці повідомляє BBC Україна.

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Згідно з офіційними повідомленнями, чотири заручниці були обміняні на двісті палестинських ув'язнених. Сьогодні, 25 січня, Червоному Хресту передали чотирьох жінок військовослужбовиць — Каріну Арієву 20 років, Даніелу Гільбоа, 20 років, Наам Леві, 20 років та Лірі Альбаг, 19 років.

Звільнені заручниці ХАМАС
Звільнені заручниці із полону ХАМАС. Фото: Reuters

Їх захопили бойовики ХАМАС на військовій базі Нахаль-Оз на кордоні з сектором Газа 7 жовтня 2023 року. Жінки служили у розвідувальному підрозділі. Вони провели в полоні 477 днів. 

Як будуть відбуватись подальші обміни

Згідно з угодою про перемир'я, спочатку звільнять цивільних жінок, потім жінок-військовослужбовиць, а потім чоловіків старше 50 років і тих, хто потребує медичної допомоги.

Очікується, що найближчим часом ХАМАС оприлюднить дані про інших 26 заручників, яких, мають звільнити протягом наступних п'яти тижнів.

Нагадаємо, 16 січня в Досі офіційно підписали угоду про припинення вогню та звільнення 33 заручників Гази. Другий етап угоди передбачає звільнення інших заручників, постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військ із Гази.

Також ми повідомляли, що після інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп може відвідати Сектор Гази.

Ізраїль заручники ХАМАС полонені війна

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